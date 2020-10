Als der Ford F 250 Pick-up in den USA vom Band rollt, ist Jörg Bauer gerade zwei Jahre alt. Es ist das Jahr 1972. In den Vereinigten Staaten wird Richard Nixon im Präsidentenamt bestätigt und in der BRD gewinnt Willy Brandt zum zweiten Mal die Wahl. 44 Jahre soll es noch dauern bis der heute 50-j...