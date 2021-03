Alles etwas anders als sonst, das gilt seit einem Jahr für den Rest der Welt – und auch für Künstlerin Christiane Gohlke in Sandkrug. Ohne Pandemie hätte die 58-Jährige wohl wie in den 19 Jahren zuvor an einem Wochenende Mitte März ihre Hofscheune geöffnet, um ihre neuesten Filigran-Kunstwe...