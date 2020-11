„Letzte Dienstfahrt“ steht in großen Buchstaben auf dem Schild hinter der Windschutzscheibe des Oldtimers. Das gilt nicht für den alten Bus, Baujahr 1963. Gemeint ist Volkmar Pilz. Nach 45 Dienstjahren hat sich der 63-jährige Personalleiter der Barnimer Busgesellschaft am 27. November in de...