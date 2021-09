„Das stimmt nicht, ich finde es eine Frechheit. Wir ackern am Limit, sind teilweise zu zweit für 25 Patienten zuständig und dann muss man so etwas lesen“, schreibt eine enttäuschte Krankenschwester aus dem Eberswalder Forßmann-Klinikum per Mail, nachdem sie die Aussagen ihres Arbeitgebers in...