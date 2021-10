Der Ostender Sportverein in Eberswalde trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Torsten Rudolf. Der Vater zweier Kinder ist am Wochenende im Alter von 39 Jahren plötzlich verstorben. „Für mich persönlich ist es unfassbar und nicht zu verstehen, dass er nicht mehr da ist. Er war nicht nur das Herz und Gesicht des Ostender Sportverein, er war der Ostender SV“, sagt Detlef Rudolph, Sportlicher Leiter im Verein.

16 Jahre den Verein geprägt

„16 Jahre hat er in Guten und in Schlechten Zeiten dem Verein die Treue gehalten. Nun ist er für uns alle nicht mehr da. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden und Tagen daher bei den beiden Kindern, seiner Lebensgefährtin und seiner Familie“, so Detlef Rudolph bestürzt. „Er hinterlässt im Verein ein großes Vakuum. Diese Lücke wird wohl nie mehr zu schließen sein. Der Verein, den er wie kein anderer geprägt hat, wird in seinem Sinne weitergeführt. Alle Fußballer, Sportler und ganz besonders auch seine Purzelturner-Familie hält an seiner großen Idee fest. Ich werde diesen einmaligen und besonderen Menschen nie vergessen und immer in meinem Herzen haben.“

Spenden für die Familie

Um die Familie zu unterstützen, plant der Verein am Sonnabend eine besondere Aktion. Es ist durch einige Spielerfrauen geplant, Kuchen und Kaffee zu verkaufen sowie einen Verkaufstand mit Kindersachen und Spielzeug zu betreiben. Der gesamte Erlös aus diesen Einnahmen sowie die eingenommenen Eintrittsgelder werden der Familie in voller Höhe zur Verfügung gestellt. „Daher würde der Sportverein sich über eine große Teilnahme von Zuschauern, Freunden und Wegbeleitern an diesem Tag freuen“, so Wegbegleiter Detlef Rudolph.

Das Meisterschaftsspiel der 1. Kreisklasse Ost zwischen dem Ostender SV Eberswalde und dem SV 1969 Melchow/Grüntal beginnt am Sonnabend um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr.

Die Sparkasse Barnim hat als Arbeitgeber von Torsten Rudolf zudem ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet:

Spendenkonto: Sparkasse Barnim

IBAN: DE31 1705 2000 9016 2920 10