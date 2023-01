Ein 15-Jähriger hat in Eberswalde einen 14-jährigen Jungen mit einem Messer angegriffen. Am 12.01.23 gegen 18:00 näherte sich der Täter dem Opfer in einer fünfköpfigen Gruppe und stach vor einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Weineck-Straße zu – während der Rest der Gruppe zusah. Die Polizei ermittelt ob es sich um eine versuchte Tötung handle, so Polizeisprecher Roland Kamenz.

B96 in Teschendorf Jugendliche fahren mit geklautem Auto Richtung Berlin – Polizei beendet Spritztour Teschendorf Ob die restlichen Anwesenden ebenfalls eine Mitschuld tragen, müsse noch geklärt werden. Zugestochen habe nur ein Jugendlicher, der nach der Tat die Flucht ergriff, wenig später aber durch sofortige Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden konnte.