Eine 20-jährige Frau ist am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in der Heegermühler Straße von Eberswalde mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum sowie einen Oberleitungsmast der Barnimer Busgesellschaft geprallt. Die 20-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. ...