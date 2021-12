Am frühen Dienstagnachmittag (07.12.2021) erschien ein junger Mann in einer Apotheke im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde, um dort ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel einzulösen.

Bei Prüfung des Rezeptes fanden die Mitarbeiter der Apotheke heraus, dass es sich dab...