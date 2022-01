Der Sonntag war schon angebrochen, als das Personal eines Lokals im Eberswalder Stadtzentrum in der zurückliegenden Nacht die Polizei zu Hilfe rief. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und rückten kurz darauf in der Kneipe in der Schicklerstraße an.

Dort war die Kneipenbedienung off...