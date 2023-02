So schnell wollte der 45-Jährige eigentlich gar nicht nach Polen. Mit freundlicher Unterstützung der Bundespolizei musste der Mann jedoch seine Reiseroute ändern. Und das alles, weil er ohne gültige Fahrkarte in einen ICE der Deutschen Bahn gestiegen war.

Abschiebefügung bis Oktober 2023

Das machte die Beamten misstrauisch und sie nahmen den Mann noch genauer unter die Lupe. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn eine Ausweisungs- und Abschiebeverfügung sowie eine bis Oktober 2023 geltende Wiedereinreisesperre vorliegt, da die Ausländerbehörde des Landkreises Teltow-Fläming den Verlust des Freizügigkeitsrechts festgestellt hat.

Mann reist freiwillig über die Uckermark aus

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen kehrte der Mann Deutschland den Rücken. Er reiste am ehemaligen Grenzübergang Rosow in der Uckermark freiwillig nach Polen aus.