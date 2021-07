Bereits zehn schwere Motorradunfälle gab es in diesem Jahr im Barnim. Allein sechs davon ereigneten sich auf der Seerandstraße am Werbellinsee in Joachimsthal, wo auch ein Fahrer zu Tode kam. 2020 registrierte die Polizei kreisweit 119 Kradunfälle sowie fünf -tote. 2017 und 2018 waren es noch jeweils 106 Unfälle, darunter drei mit tödlichem Ausgang.

Kontrollpunkte an den unfallträchtigsten Strecken bei Liepe und am Werbellinsee

Vor dem Hinte...