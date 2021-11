Glück im Unglück hatten mehrere Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall in Eberswalde heute Morgen (8.11.). Gegen 08:25 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße gemeldet. Dabei waren zwei Autos zusammengestoßen. In einem der beiden Autos saßen Kinder, drei und neun ...