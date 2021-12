Zahlreiche Menschen haben am Montagabend in Eberswalde gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Menschenmenge sammelte sich wie schon in der Woche zuvor um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Abstand schien angesichts des Massenaufkommens schwer möglich. Die Tatsache, dass viele trotz rä...