Wer hier parkt und aussteigen will, dessen „Tür schlägt prompt gegen den Bordstein, wenn er nicht aufpasst, so schlecht ist der Fahrbahnzustand“, zeigt Wolfram Hey, Vorsitzender des Eberswalder Vereins Haus und Grund, der seine Geschäftsstelle an der August-Bebel-Straße hat. Im oberen Teil. ...