Bereits seit Anfang Juli sitzt Robert M. in Untersuchungshaft. In einer Nacht Ende Juni soll der Eberswalder ein 17-jähriges Mädchen am Bahnhof Britz bewusstlos geschlagen und sexuell missbraucht haben. Persönlich gekannt hätten sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer zuvor nicht, hieß es d...