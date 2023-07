Am Samstag (15.7.) will die Rammstein-Tribute-Band Stahlzeit im Eberswalder Familiengarten erneut für ein volles Haus sorgen. Bereits im vergangenen Jahr lockte die Band mehrere Tausend Besucher nach Eberswalde. Einige reisten sogar aus anderen Bundesländern an, um die Musikgruppe zu sehen. Seitde...