Wer von Eberswalde im Barnim mit dem Auto nach Templin in der Uckermark fahren will, fährt am schnellsten über Joachimsthal. Noch in Joachimsthal gibt es einen Bahnübergang, der beim Drüberfahren nicht unbedingt als extrem baufällig auffällt. Es gibt Übergänge, die die Stoßdämpfer stärker...