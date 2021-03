Zwei Mal hat Ricardo E. (Name geändert) obsiegt vor Justitia, hat sich erfolgreich gegen seinen Arbeitgeber zur Wehr gesetzt. Aufatmen kann der Mitarbeiter, zugleich Vorsitzender des Betriebsrates, indes noch längst nicht. Im Gegenteil. Das Unternehmen, eine Sicherheitsfirma mit Sitz in der Uckermark, bei der der 54-jährige E. angestellt ist, zahlt ihm seit 20. Dezember keinen Lohn. E. sieht sich gezwungen, sein Entgelt gerichtlich einzufordern. Er klagte. Und so trafen jüngst vor dem Arbeitsgericht Eberswalde Ricardo E. und der Junior-Chef der Firma erneut aufeinander. Zum sogenannten Gütetermin.

Eine gütliche Einigung ist indes auch in diesem Fall nicht in Sicht. Dies wurde sogleich klar. Der Arbeitgeber habe „Zweifel an der Arbeitsfähigkeit“ des E., erklärte der Anwalt der Geschäftsführung Richter Steffen Marx. Am 18. Dezember sei E., nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hatte, aus der Reha entlassen worden. Der Vertreter der beklagten Partei sprach von „vorgetäuschter Arbeitsfähigkeit“. Im Januar habe sich E. beim arbeitsmedizinischen Dienst vorgestellt. Demnach sei der Kläger angeblich arbeitsunfähig. Da die Frist der sechswöchigen Lohnfortzahlung abgelaufen war, habe das Unternehmen die Zahlung eingestellt. „Es besteht kein Vergütungsanspruch“, so der Anwalt. Und den Entlassungsbericht der Reha-Klinik habe E. bis heute nicht vorgelegt.

Vorgetäuschte Arbeitsfähigkeit?

Richter Marx unterbrach den heftigen Wortwechsel zwischen den Parteien „Stopp, stopp, stopp!“ Um sogleich die Position Justitias deutlich zu machen: Der Fall sei „relativ einfach zu entscheiden“. Der Kläger habe sich nach der Klinikentlassung, obgleich freigestellt, zur Arbeit gemeldet. Damit schulde der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Arbeitsentgelt. Was der Anwalt der Firma offenbar nicht hören wollte: „Es liegt der Verdacht nahe“, dass sich E. so Leistungen erschleichen wolle. Marx ging erneut dazwischen. „Warum liegt der Verdacht nahe?“ Der Beklagte müsse beweisen, dass E. arbeitsunfähig war. „Dann holen wir am besten ein Sachverständigengutachten ein“, erklärte der Anwalt, der zudem auf die Rechtsprechung verwies. Der Richter hielt dagegen: Die angesprochenen Urteile bezögen sich auf den umgekehrten Fall, auf vermeintliche Arbeitsunfähigkeit. Mit diesem Fall hier, der „vorgetäuschten Arbeitsfähigkeit“, würde Eberswalde indes „Rechtsgeschichte schreiben“. Bisher gebe es seitens des Arbeitgebers lediglich „den bloßen Verdacht“. Zu wenig.

Fall könnte Rechtsgeschichte schreiben

So geht es am 20. Mai mit dem Kammertermin weiter. Und dies wird nicht das letzte Treffen der Parteien vor Gericht sein. Denn: Die Geschäftsführung versucht erneut, E. fristlos zu kündigen. Der Betriebsrat hat dafür die Zustimmung verweigert. Die Geschäftsführung klagt auf das Ersetzen dieser Genehmigung. Gleichzeitig hat der Arbeitgeber E. auch den Februar-Lohn verweigert. Seit 20. Dezember steht E. also ohne einen Cent Einkommen da. Ein Ende der juristischen Auseinandersetzungen, die ersten sind unterdessen am Landesarbeitsgericht anhängig, zwischen dem Unternehmen auf der einen und E. sowie dem Betriebsrat auf der anderen Seite scheint nicht in Sicht. Schon droht dem Angestellten neues Ungemach. Gerade flatterte ihm ein weiteres Schreiben seines Arbeitgebers ins Haus. Darin wirft man ihm Prozessbetrug vor.

Für Ilka Pflantz ist der Fall klar. „Die Gründung des Betriebsrates 2020 konnte die Geschäftsführung, trotz aller Versuche, nicht verhindern.“ So musste man die Taktik ändern. Bleibt die Frage, wovon E. unterdessen leben soll. Die Rechtsschutzsekretärin sieht mehrere Möglichkeiten: vom Antrag auf einstweilige Verfügung bis zur Kreditaufnahme und entsprechender Schadensersatzforderung.