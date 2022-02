Die Anzahl der beförderten Briefe nimmt in Deutschland seit Jahren ab. Aber die Anzahl der verschickten Pakete erreicht immer neue Rekordwerte. Viele Zustellstützpunkte der Deutschen Post stoßen deswegen inzwischen an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch in Eberswalde war der Platz im Zustellstützpunkt...