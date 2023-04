Neuer Partner, neuer Name, neue Gerichte. Der vietnamesische Restaurantbetreiber Hai Nam Nguyen ist voller Tatendrang. Demnächst würden die Bauarbeiten für das neue Restaurant an der Breiten Straße am Bahnübergang wiederaufgenommen, sagte Nguyen zu MOZ.de.

Seit Monaten herrschte dort ein Baustop...