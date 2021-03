Am Werbellinsee ist es am Sonnabend zum zweiten Mal in diesem Jahr zu einem schweren Tauchunfall gekommen. Das bestätigt die Polizei im Barnim. Den Informationen zufolge sind ein Mann und eine Frau nach technischen Problemen bei einem Tauchgang in 35 Metern Tiefe gefährlich schnell aufgestiegen. Beide wurden per Rettungshubschrauber in Berliner Kliniken geflogen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Polizei und der freiwilligen Feuerwehr Joachimsthal waren vor Ort.

Atemregler fällt aus

Der Taucher, ein 63-Jähriger aus dem südlichen Berliner Umland, habe Probleme mit der Tauchausrüstung bekommen, berichtet Dienstgruppenleiter Mark Wallis. Ein Atemregler sei ausgefallen. Die 36-jährige Begleiterin des Tauchers habe den Mann über ein Notventil mit Atemluft versorgen können.

Vorsorglich in die Druckluftkammer

Beide hätten sich in stabilem gesundheitlichen Zustand befunden. Gelangt ein Taucher jedoch zu schnell an die Oberfläche, kann es zu ernsthaften gesundheitlichen Schäden kommen. Vorsorglich seien die Frau und der Mann daher in Kliniken gebracht worden, die über Druckluftkammern verfügen. In einer ersten Meldung hieß es Wallis zufolge, der Mann sei bewusstlos gewesen.

Wieder die Einstiegsstelle am Dornbusch

Das verunglückte Duo war mit einer insgesamt sechsköpfigen Tauchergruppe offenbar aus Berlin an der Einstiegsstelle Dornbusch tauchen. Dort war erst vor sechs Wochen ein Taucherpaar leblos aus dem Wasser gezogen worden – eine 49-Jährige und ihr 53-jähriger Partner, beide ebenfalls Berliner. Es handele sich jedoch nicht um dieselbe Tauchgruppe, so Wallis.