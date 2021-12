Das neue Jahr beginnt mit einem tragischen Ereignis. In der Silvesternacht brennt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Niederfinow . Um 0.20 Uhr werden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Bewohner verlieren ihre Bleibe. 70 Feuerwehrleute sind in der Silvesternacht über mehrere Stunden im Einsatz,...