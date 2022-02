Ukraine-Konflikt: Menschen betrachten die Schäden nach einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Kiew. Russland hat am Donnerstag einen umfassenden Angriff auf die Ukraine gestartet und Städte und Stützpunkte mit Luftangriffen oder Granaten beschossen. Auch die HNE in Eberswalde bangt um Freunde und Partner. © Foto: Emilio Morenatti