Baubeginn an der Immanuel-Kirche in Groß Schönebeck ist offiziell erst am nächsten Montag (14. Juni). Doch schon in der vergangenen Woche gehen vier Männer am Kirchenschiff mit dem Spaten zu Werke. Die Kirchengemeindemitglieder Jürgen Meier und Jürgen Torge aus Groß Schönebeck, Siegfried Son...