Burkhard von Puttkamer ist Bariton und deshalb vom Fach. Er wartet schon seit Jahren darauf, dass das Schiffshebewerk in Niederfinow fertig wird – aus musikalischen Gründen. Er will es als Konzertsaal nutzen. Deshalb hat er den Ton, der beim Heben und Senken des Trogs entsteht, in sein Handy gesu...