Was war los am Bahnübergang der Ortsdurchfahrt von Britz? Zwischen 16 und 17.30 Uhr gab es am Mittwochnachmittag kein Durchkommen. Die Schranke blieb unten, mehrere Kraftfahrer drehten um und wichen auf eine andere Strecke aus. Wie ein Sprecher der Bundespolizei nun auf Nachfrage der MOZ bestätigte, hatten Waggons eines Güterzuges die Gleise blockiert. Aufgrund von Materialverschleiß war bei der Überfahrt ein Haken gerissen, die Kesselwagen ...