Am 22. August soll die Oberschule Eberswalde , so der offizielle Name der neuen Bildungsstätte, die gerade an der Fritz-Weineck-Straße entsteht, an den Start gehen. Und mit ihr drei 7. Klassen mit maximal jeweils 28 Schülern. Pünktlich zum Beginn des Schuljahres 2022/23. Aktuell liegen Bauherr un...