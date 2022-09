Für 420 Kinder hat dieser Tage in Eberswalde der Ernst des Lebens begonnen! Sie gehen zum ersten Mal in die Schule. Die Schullandschaft ist hier gerade für die Jüngsten sehr bunt. Neben den drei städtischen Grundschulen gibt es zwei Schulen in der Trägerschaft des Landkreises und die Kinderakad...