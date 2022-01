Schulfach in Eberswalde

Die Goethe-Schule in Eberswalde will ein Pilotprojekt auf den Weg bringen: Das Schulfach „Retten“, in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem THW und anderen. Ab dem kommenden Schuljahr soll es dann offiziell starten. Auf dem Weg dahin sind aber noch ein paar Hürden zu meistern.