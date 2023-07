Noch schwappt das Wasser in allen Becken des Freizeitbades Baff, das zum Sportzentrum Westend gehört, an der Heegermühler Straße 69a in Eberswalde zu finden ist und von den Technischen Werken betrieben wird. Doch am 13. Juli hat das große Leeren begonnen. Bis zu einer Woche kann es dauern, das k...