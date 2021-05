Treffpunkt an der Familienschaukel: Im Rahmen der siebten Familienwochen präsentieren die Veranstalter – die Stadt sowie das Familienbündnis – den neuen Seniorenratgeber für Eberswalde. An der Sitzecke hinter der Familienschaukel am Finowkanal treffen sich dazu Petra Behrendt (v.l.) vom ambulanten Hospizdienst des Evangelischen Vereins “Auf dem Drachenkopf“, Ehrenamtskoordinator von der Akademie 2. Lebenshälfte Phillip Hoffmann, Referentin für Generationen und Familie der Stadt Katrin Forster-König, Charlotte Canditt, die Vorsitzende des Eberswalder Seniorenbeirates, Gesine Höhn, Geschäftsführerin des Hospiz-Vereins sowie Marion Köstler, Leiterin der Akademie 2. Lebenshälfte in Eberswalde. © Foto: Ellen Werner