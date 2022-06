Solaranlagen sind zukunftsfähig. Sie verwandeln Sonnenlicht in Strom. Sauber, günstig und effizient. Die Branche boomt und sorgt damit für einen weiteren Konflikt: Solaranlagen brauchen Platz. Der große Bedarf an Flächen führt zu neuen Auseinandersetzungen, wie derzeit auch an der Grenze zwisc...