Die Sparkasse Barnim hat mehr als 160.000 Kunden und für das Jahr 2022 eine Bilanzsumme von 2,6 Milliarden Euro vorzuweisen. Da dürfte die Öffentlichkeit brennend interessierten, wie es an der Spitze des Geldinstitutes weitergeht, wenn Uwe Riediger (64), wohnhaft in Bernau, zum 1. Januar 2024 in den Ruhestand geht. Die Entscheidung über den neuen Vorstandsvorsitzenden sei einhellig im Verwaltungsrat getroffen worden, sagt Barnims Landrat Daniel Kurth als Vorsitzender des Gremiums. Gleiches gelte auch für eine zweite wichtige Personalie, fügte er hinzu. Es habe für beide zukünftigen Führungsposten weitere geeignete Bewerber aus dem Haus gegeben.

Im vertrauten Kreis: Uwe Riediger, noch Vorstandsvoritzender der Sparkasse Barnim, Susan Borrek-Ratzel, Landrat Daniel Kurth als Vorsitzender des Verwaltungsrates und Volkmar Grätsch (von links) arbeiten bereits seit Jahren zusammen.

© Foto: Sven Klamann Dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden folgt demnach dessen langjähriger Stellvertreter Volkmar Grätsch (52) aus Eberswalde nach. Auf seine bisherige Position rückt Susan Borreck-Ratzel (46) aus Finowfurt nach, die zuletzt Stellvertreterin des Vorstandes im Verhinderungsfall gewesen war.

Sparkasse Barnim mit neuer Führung für aktuell 313 Mitarbeitende

Die Sparkasse Barnim beschäftigt 313 Mitarbeitende und unterhält im Landkreis 15 Geschäftsstellen, in denen eine persönliche Beratung vor Ort möglich ist. Hinzu kämen zwölf Selbstbedienungsstandorte. „An diesem Filialnetz wird sich nichts ändern“, sagt der designierte Vorstandsvorsitzende des Geldinstitutes. Dazu gäbe auch absolut keinen Grund, steige die Bilanzsumme doch Jahr für Jahr.

Sparkasse Barnim sieht sich gut aufgestellt

Zinsen Klageregister offen – betroffene Kunden der Sparkasse Barnim können sich ab sofort eintragen Eberswalde Dieser Betrag sei in der langen Zeit, in der Uwe Riediger für das Geldinstitut die Verantwortung getragen habe, mehr als verdoppelt worden, hebt Landrat Daniel Kurth hervor. Im Ergebnis lasse sich feststellen, dass das Schiff Sparkasse Barnim stabil seinen Kurs halte. „Da ist es dann auch so ziemlich egal, wie hoch der Wellengang ist“, verweist der Vorsitzende des Verwaltungsrates auf die globale Finanzlage, die durch die weltpolitischen Turbulenzen der jüngeren Vergangenheit geprägt sei.

Ihn freue es außerordentlich, dass der Vorstand der Sparkasse Barnim mit eigenem Personal nachbesetzt werden könne, sagt Uwe Riediger. Dies sei bereits das Credo seines Vorgängers Josef Keil gewesen. „Umgib Dich mit starken Leuten, war auch immer mein Motto“, fügt der scheidende Vorstandsvorsitzende hinzu. Ihm sei um die Zukunft des Hauses nicht bange.