Auf der B167 in Finowfurt (Gemeinde Schorfheide) hat sich am Sonntagmittag (6. August) ein Unfall ereignet. In dessen Folge ist die Straße zwischen dem Abzweig nach Eichhorst und dem Abzweig nach Zerpenschleuse in beide Richtungen voll gesperrt.Von Finowfurt kommend, staute sich der Verkehr kurz nach dem Unfall bereits fast bis zur Anschlussstelle der A11 zurück. Auf der Brücke über den Oder-Havel-Kanal ging bereits nichts mehr. Wer konnte, machte kehrt.

Die Rede war zunächst von zwei Fahrzeugen, die verunfallt sind sowie fünf Verletzten. Weder die Polizei noch die Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde konnten aber bislang Auskunft zum genauen Geschehen sowie zur Ursache geben. Geduld brauchten Autofahren am Sonntagmittag auch auf der A11. Zwischen den Anschlussstellen Chorin und Finowfurt ging es in Richtung Berlin nur sehr schleppend oder zeitweise gar nicht voran.

Vier Menschen bei Unfall auf B167 verletzt

Soeben hat die Polizeiinspektion Barnim auf Anfrage bestätigt, dass auf der B167 in Höhe des Abzweigs zur L220 zwei Pkw kollidiert sind. Nach jetzigen Erkenntnissen fuhr ein aus Richtung Eichhorst kommenden Golf in einen Mitsubishi, der aus Richtung Eberswalde kam, heißt es. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Personen leicht verletzt: der Fahrer des Golf sowie alle drei Insassen des Mitsubishi, eine Familie. Drei Personen davon wurden in die Klinik gebracht. Ein Mann wurde vor Ort ambulant versorgt.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar, so ein Polizei-Sprecher. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte es geregnet. Zur Unfallaufnahme sowie zur Versorgung der Verletzten waren Polizei, Feuerwehr sowie vier Rettungswagen und der Notarzt im Einsatz. Der Sachschaden wird auf zirka 7000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge kommen laut Kennzeichen aus dem Barnim. Nach etwa einer Stunde hat die Polizei eigenen Angaben zufolge die Fahrbahn wieder freigegeben.