Kein Business-Outfit heute. Ich habe mir extra Trainingsklamotten angezogen. Denn: Der erste Termin ist ein sportlicher. Übergabe der Calisthenics-Anlage im Brandenburgischen Viertel. Ich will das neue Angebot im Barnim-Park selbst testen. Workout am Morgen. Ein idealer Start in den Arbeitstag.

