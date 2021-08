Sternchen, großes I, Doppelpunkt oder doch gar nix? In der Stadtverwaltung Eberswalde, so heißt es dazu aus dem Rathaus, wird noch an der künftigen einheitlichen Form gearbeitet. Und auch beim Landkreis Barnim gibt man sich auf Anfrage noch abwartend. „Konkrete Vorgaben zur Verwendung neuerer F...