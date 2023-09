In Eberswalde ist nach dem Stadtlauf vor dem Stadtlauf. Die meisten der alles in allem wieder mehr als 2100 Kinder, Frauen und Männer, die bei der 17. Ausgabe in den zwölf angebotenen Laufkategorien an den Start gegangen sind, dürften noch unter ihrem Muskelkater leiden. Doch René Hoffmann, der ...