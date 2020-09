Sport ist Lebensfreude. Für mich ist Fußball Leidenschaft und Ablenkung. Als Asylsuchender ist man ein wenig eingekerkert. Du kommst nicht wirklich raus, triffst Tag für Tag die gleiche Handvoll Leute. Ich glaube, wenn ich mich nicht irgendwie bei Stahl Finow einbringen könnte, also etwas Sinnvolles machen könnte, dann würde ich durchdrehen. Es ist eine bescheidene Situation, aber ich kann sie nicht ändern. Ich kann aber schauen, was ich sonst tun kann. Für mich und meine Umwelt, um nicht einfach nur zu vegetieren.“ Bill Ezambo wirkt wie das blühende Leben. Sein freundliches Gemüt steckt an. Er ist gebildet, fleißig und pflichtbewusst. Wäre er noch in seiner Heimat Kamerun, würde er jetzt über die dortigen Fußballligen berichten. Doch der junge Mann sitzt in einem kleinen Zimmer in einem Asylbewerberheim im Eberswalde.

Syrien und Afghanistan sind die Länder, an die man als erstes denkt, wenn von Kriegsgebieten die Rede ist. Doch abseits der internationalen Aufmerksamkeit schwelt seit Jahren ein Konflikt in Kamerun. Tausende Menschen werden gewaltsam vertrieben, ein blutiger Bürgerkrieg ist dort im Gange. Was im Nordwesten Kameruns gerade passiert, ist dramatisch: Die Kämpfe zwischen separatistischen Gruppierungen und Regierungskräften forderten mehr als 3 000 Tote, rund 700 000 Menschen sind nach Angaben der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR in der Region seitdem auf der Flucht.

Todesangst um die eigenen Kinder

Bill Ezambo musste ebenfalls flüchten. „Ich habe jeden Tag Angst um meine Familie. Als der Krieg begann, ist das Militär durch die Straßen marschiert und hat Menschen erschossen. Mein Onkel wurde direkt vor meinem Haus erschossen, niemand weiß warum“, sagt der 30-Jährige mit zittriger Stimme. „Ich bin Journalist, habe für Kameruns größten englischsprachigen Radio- und Fernsehsender CRTV gearbeitet. Damit bin ich automatisch eine Gefahr. Ich habe zwei Auslandssemester in Manchester studiert und dort auch über die Situation in Kamerun berichtet. Als ich 2016 wieder einreisen wollte, wollte man mich am Flughafen verhaften. Wer dort verhaftet wird, kommt nicht mehr wieder. Ich kenne viele Menschen, die einfach verschwunden sind. Mein Anwalt hat mir dann einen Flug nach Deutschland besorgt, so bin ich damals hier gelandet.“

Ezambo leidet seitdem, auch wenn er nach außen hin immer fröhlich erscheint. „Ich habe seit diesem Tag meine Frau und meine Kinder nicht mehr in den Arm nehmen können. Es gibt für mich keinen Weg ins Land hinein, sie haben bisher keine Chance gehabt, aus Kamerun herauszukommen. Die einzige Möglichkeit wäre eine Flucht nach Nigeria, aber da würden sie dann auch in einem Lager festsitzen. Alles, was uns derzeit bleibt, sind Telefonate und Skype. Es zerreißt mich.“ Es kehrt auch keine Ruhe ein. Der Konflikt schwelt weiterhin, Hilfe von außen ist nicht zu erwarten. „Letztes Jahr ist mein damals 9-jähriger Sohn Chris entführt worden. Ich weiß nicht von wem. Ich habe aber den Verdacht, dass es politisch motiviert war. Wir sollten 4 500 Euro zahlen. Das haben wir mit viel Hilfe hinbekommen. Meine Frau und meine Mutter sind damals zur Polizei gegangen, nichts wurde unternommen. Nichts. Meine Familie wohnt jetzt außerhalb der Stadt, wo sie niemand kennt, wo mich niemand kennt.“

Gegen die Tristesse

Bill Ezambo brauchte eine Aufgabe. Nicht nur um sich abzulenken, sondern um sein derzeitiges Dasein hier in Deutschland mit Leben zu füllen. „Unser Betreuer in der Asyl-Unterkunft hat Kontakt zu Stahl Finow aufgenommen und so bin auf Marian Hanke getroffen, den Fußballverantwortlichen dort.“ Stahl Finow war zu diesem Zeitpunkt sportlich angeschlagen. Tabellenletzter in der Landesklasse, Personalsorgen und alles was dazu gehört. „Da waren einige Kameruner mit einer großen Affinität zu Fußball dort und so haben wir versucht, die Leute bei uns spielen zu lassen. Bill kann verhältnismäßig gut Deutsch und ist der ideale Vermittler“, so Marian Hanke.

Finows Präsident schaltete schnell und lud die Kameruner zum Training bei Stahl ein. „Zwei Tage lang haben wir Testspiele gemacht und uns alle angesehen. Schnell stellt sich heraus: Einige sind mehr als gut am Ball. Wir haben uns fünf Spieler herausgesucht, die definitiv schon mal höherklassig gespielt haben müssen und richtig gut waren.“ Mit Unterstützung der Stadt wurden unkompliziert erste Formalitäten erledigt und auch die ersten Spielberechtigungen durch den Deutschen Fußballbund wurden problemlos genehmigt.

Barrieren abbauen

Ezambos Aufgabe ist es, die Spieler beim Training und bei Spielen zu begleiten und die Sprachbarriere zwischen dem Trainerteam und den Spielern abzubauen. „Das macht er großartig. Er ist ja auch ein wunderbarer Typ, auf den man sich verlassen kann. Insgesamt hat er zu Spitzenzeiten fünf Leute betreut. Mittlerweile ist das leider weniger geworden, da viele nicht mehr hier sind“, bedauert Hanke. Unter den Spielern sind auch spätere Leistungsträger der zweiten Mannschaft, wie Emery Jacks Zefac oder Tobias Anana. „Uns war es wichtig, dass sich alle so wohl wie möglich fühlen“, merkt Hanke an. „Ohne Bill hätten wir das wahrscheinlich nicht so gut geschafft. Es braucht im Amateurfußball Leute wie ihn, die sich um das Drumherum kümmern.“

Für den Verein und für die Spieler war die Situation am Anfang natürlich ungewöhnlich, gibt Bill Ezambo zu. „Obwohl die Vereinsführung äußerst freundlich war, dauerte es eine Weile, bis sich die deutschen Spieler öffneten. Es gab viel Skepsis, was sicherlich normal ist. Aber nach zwei, drei Monaten haben wir uns mit ihnen wie Freunde unterhalten!“ Solch eine Praxis sollte eigentlich Schule machen, glaubt Ezambo. „Je mehr Kontakt man miteinander hat, desto besser baut man Barrieren und Vorurteile ab. Diese Kluft zwischen Einheimischen und Ausländern lässt sich am besten über Sport abbauen. Fast jeder Europäer und fast jeder Afrikaner kann was mit Fußball anfangen. Das ist eine gemeinsame Basis, auf der man aufbauen kann. Anstatt die Leute in den Heimen versauern zu lassen, müsste man sagen: Geht in die Vereine, spielt miteinander, habt Spaß zusammen.“

Wetten auf den FSV Bernau

Den deutschen Fußball kannte er bis dato nur aus dem Fernsehen. In Kamerun spielt er aber eine gewichtige Rolle. Den ersten Boom dort erlebte die Bundesliga mit dem Wechsel von Rigobert Song zum 1. FC Köln. Später kamen weiter namhafte Kicker aus dem afrikanischen Staat dazu, was zu erneuten Popularitätsschüben führte. „Durch das Internet hat auch der Fußball aus Deutschland in Kamerun profitiert. Man sieht dort ebenfalls Bayern-Trikots auf den Straßen. Wer einen Kameruner verpflichtet, kann sich sicher sein, dass kurze Zeit später der Absatz in meiner Heimat steigt.“

Diese Begeisterung trägt mitunter bunte Blüten, wie Ezambo erzählt. „Unabhängig von der Liga sind Spieler aus Kamerun, die International spielen, zu Hause berühmt oder zumindest bekannt - auch die Spieler aus den unteren Ligen! Ein Freund von mir aus Kamerun spielt mittlerweile bei Fortuna Britz. Die Leute zu Hause wissen wahrscheinlich mehr über die Statistik der Spiele als die Deutschen.“ Fun-fact am Rande: Wettanbieter in Kamerun verzeichnen tatsächlich mehr Sportwetten auf den FSV Bernau seitdem der in Kamerun verwurzelte Leonnel Noukimou dort spielt.

Verwundert war Ezambo zu Beginn, dass auch der niederklassige Fußball in Deutschland mit hohen Standards ausgetragen wird. „In Kamerun mangelt es an Fußballanlagen sowie an angemessener Medizinischer Versorgung. Jeder Platz wird hier gepflegt, in Kamerun wird in den oberen Ligen auf guten Plätzen gespielt. Weiter unten weißt du selten, was dich erwartet. Das ist wohl der größte Unterschied zwischen den Ländern.“ Neben den verhältnismäßig luxuriösen Bedingungen ist auch das Verhältnis zwischen Verein und Spieler ein anderes, was zum einen an einem höheren, professionelleren Standard liegt, zum anderen auch an der besseren medizinischen Versorgung. „Deutschland baut seine Spieler mental auf, das siehst du in Kamerun eher selten. Außerdem bist du auf dich allein gestellt, wenn du dich verletzt. Hier kümmert sich jemand um dich, du wirst versorgt und behandelt.“ Als Ezambo sich beim Fußball in Kamerun das Bein brach, wurde er ausgewechselt. Es gab keine ärztliche Versorgung. Bis heute ist es nicht verheilt.

Sehnsucht nach Normalität

Eines ist in beiden Ländern jedoch gleich: die Heldenverehrung. Nur der Umfang unterscheidet sich merklich. Deutschland hat mit Franz Beckenbauer seine Lichtgestalt in Übergröße, Kamerun hat Roger Milla. „Der Mann ist bei uns ein Gott“, sagt Bill Ezambo halb ehrfürchtig, halb ungläubig. Milla spielte von 1978 bis 1994 für das Nationalteam und ist mit 42 Jahren der älteste Spieler, der je bei einem WM-Endrundenturnier ein Tor erzielte. „Der Mann wird heute noch von der Regierung chauffiert und darf auf Staatskosten wie ein König wohnen. Schön für ihn, aber normal ist das nicht.“ Schade sei auch, dass sich Ikonen wie Milla, Samuel Eto’o oder Patrick Mboma nicht zur Lage äußern, denn ihr Wort hätte tatsächlich Gewicht. Gerade der ehemalige Weltstar Eto‘o gilt als politischer Fußballer, unterstützte in der Vergangenheit aber den Kameruner Staatspräsidenten Biya. Zur Lage im Nordwesten seines Landes schweigt er aber beharrlich.

Bill Ezambo muss weiter warten, bis sich die Lage in seiner Heimat entspannt. Seine Aufgabe als Betreuer helfe ihm dabei, lenkt ihn weiter ab. „Aber irgendwann muss es auch mal weitergehen. Ich bin noch jung. Noch! Ich habe jetzt schon wichtige Jahre meiner Kinder verpasst. Ich möchte auch gerne wieder als Journalist arbeiten, vom Sport berichten, ein normales Leben haben.“