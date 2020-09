Mehr als eine Stunde lang war am Samstagabend das Stromnetz in Eberswalde gestört. Hunderte Haushalte der Innenstadt meldeten nach 18 Uhr den Ausfall von Licht, TV und Telefonen bei der Störungsstelle der Edis.

Zur Ursache ist bislang nichts bekannt. Die Edis-Netzwerker konnten das Netz nach mehr als einer Stunde wieder anschieben. Durch Umschaltungen gelang es auch, das Werner-Forßmann-Krankenhaus nach etwa einer Stunde wieder ans Netz zu bringen, wie Mitarbeiter vor Ort bestätigen. In der Firmenzentrale des Klinikkonzerns GLG war niemand zu erreichen. Das Krankenhaus verfügt über Notstromaggregate.

Die betroffenen Eberswalder an der Eisenbahnstraße, Karl-Liebknecht-Straße, August-Bebel-Straße, Grabow- und Rudolf-Breitscheid-Straße, Teilen der Wilhelmstraße, Kantstraße sowie in weiteren Nebenstraßen in diesem Bereich vernetzten sich über soziale Netzwerke und tauschten sich rege aus. Auch viele Ampeln in der Innenstadt waren gut eine Stunde außer Betrieb.

Den letzten großen Stromausfall in Eberswalde hatte es nach einem Blitzeinschlag im am 25. Juni gegeben. Betroffen war das Brandenburgische Viertel, das lange Zeit noch an Spätfolgen litt. Vor allem das Beheben der Störungen bei der Telekom dauerte Tage.