Dienstag Morgen, acht Uhr. Die Sonne scheint, es ist kalt. Die Deutsche Post/DHL betreibt in der Heinrich-Hertz-Straße 17 in Eberswalde einen Zustellstützpunkt. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor dem Post-Gelände. Viele in der typischen Dienstkleidung.

Das aber etwas anders ist, a...