Tragisches Ende eines Sommertages: Nur noch tot konnten Polizei und Rettungskräfte am Sonnabend gegen 11 Uhr in Schorfheide einen Mann aus Berlin bergen. Der 46-Jährige hatte sich nach Erkenntnissen der Rettungskräfte das Leben genommen.

Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos in einem Waldstück im Ortsteil Finowfurt. Vier Stunden lang hatten Polizei und Feuerwehr intensiv nach dem Mann gesucht, nachdem die Lebensgefährtin am Morgen die Polizei alarmiert hatte. Laut Inspektion Barnim hatte sie früh einen Abschiedsbrief ihres Partners im Wohnwagen gefunden.

Vermisster war Dauercamper am Üdersee

Das Paar gehört zu den Dauercampern am Üdersee. Bei der sofort eingeleiteten Vermisstensuche wurde unter anderem per Rettungsboot der See abgesucht. Darüber hinaus kamen ein Polizeibubschrauber sowie eine Drohne zum Einsatz. Brandschützer aus Schorfheide (Wehr Finowfurt) unter Leitung von Gemeindebrandmeister Christian Seeger hatten die Beamten bei der Suche unterstützt.

Per Heli konnte der Mann schließlich geortet werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Partnerin wurde durch den Rettungsdienst und Notfallseelsorger betreut, nachdem sie vom Suizid ihres Lebensgefährten erfahren hat.