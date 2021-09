Schwierigkeiten in der Partnerschaft stehen ganz oben in der Liste. „Die sind zu 90 Prozent Thema der Frauen hier“, sagt Susann Behmler (32) von der Barnimer Drogenberatungsstelle „Experience“. Alltagsthemen wie Schwangerschaft, Mehrfachbelastungen in der Familie, Leistungsdruck am Arbeitspl...