Der graugetigerte Kater war an der Freienwalder Straße in Eberswalde unter die Räder gekommen. Das Tier lebte noch, als ein beherzter Passant die Berufsfeuerwehr zur Hilfe rief. „Doch bevor wir an Ort und Stelle waren, war der Stubentiger seinen schweren Verletzungen erlegen“, blickt Einsatzle...