Zu einer internationalen Katzenschau mit 50 Ausstellern pro Tag und circa 140 Rassekatzen lädt am Sonnabend und Sonntag (18. und 19. September) der Katzenverein Felina in auf dem Gelände des Bahninstandsetzungswerkes in Eberswalde ein. Jeweils von 10 bis 16 Uhr ist Publikum willkommen.

Vor Corona d...