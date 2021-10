Einreise nach Deutschland: Im Oktober 2019 schien die damals neun Monate alte Vizslamix-Hündin den Fahrschein ins Glück gewonnen zu haben, als sie von einem deutschen Tierschutzverein aus Griechenland eingeflogen wurde. Doch leider kam sie als Kinderspielzeug zu einer hundeunerfahrenen Familie nach Sachsen.

Vizsla gelten zwar als leicht erziehbare anpassungsfähige Familienhunde, können aber auch sehr lebhaft sein. Aus Überforderung boten ihre Besitzer sie nach 18 Monaten per Online-Plattform zum Verkauf an – physisch und vor allem psychisch war die kleine Hündin in einem sehr desolaten Zustand. Sie kannte weder ihren Namen, noch einfache Kommandos wie „Sitz!“ – einfach nichts.