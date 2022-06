Eulen sind nachtaktiv. Kein Wunder also, dass die Nachtschicht der Eberswalder Berufsfeuerwehr ausrücken musste, um einen in Not geratenen Vogel dieser Art zu helfen. Die für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständige Regionalleitstelle in Eberswalde hatte die Brandschützer am 27. Juni gegen 1.30 Uhr in die Spur geschickt.