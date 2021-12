Ihr Metier ist Schrott-Recyling: Die Theo Steil GmbH mit Unternehmenssitz in Trier (Rheinland-Pfalz) betreibt einen Standort an der Angermünder Straße in Eberswalde. Dort kam es Mitte August zu einem tödlichen Arbeitsunfall. © Foto: Thomas Burckhardt