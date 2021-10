Der Tod zahlt alle Schulden. Sagt ein Sprichwort. Ob’s stimmt? In jedem Fall kostet er erstmal. Und in Eberswalde ab 1. Januar mehr noch als bislang. Die Stadt wird, so das Parlament Ende des Monats zustimmt, die Friedhofsgebühren erhöhen. Gleichzeitig soll auf dem Waldfriedhof eine neue Grabfor...