Nicht nur Unbehagen, auch Ratlosigkeit herrscht derzeit in Friedrichswalde nachdem am Sonntag (13.8.) eine Leiche in der Bushaltestelle gefunden wurde. Am Vormittag meldete sich laut Polizei ein Zeuge bei der Rettungsleitstelle und gab an, in einem Wartehäuschen am Bahnhof eine leblose Person entdeckt zu haben.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 16-Jährigen feststellen. Wie der junge Uckermärker zu Tode kam, wird nun untersucht. „Verletzungen oder andere Hinweise waren beim ersten Augenschein nicht auszumachen gewesen“, heißt es vonseiten der Polizei.

Es gibt derzeit kaum Informationen

Weitere Informationen zum Teenager sind derzeit nicht bekannt. Auch, wann die Ergebnisse der Obduktion vorliegen werden, ist noch unklar.

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird der Text aktualisiert.