Tag 1: Von Eberswalde geht es raus in den Naturpark Barnim. 24 Kilometer legen Wanderer bis zum Zielort Biesenthal zurück. Es ist die erste Etappe des neuen insgesamt 135 Kilometer langen Rundwanderweges mit Start- und Endpunkt in der Barnimer Kreisstadt. Am Montag wurde das neue Tourismusangebot, ...